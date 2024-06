De volgende uittip is een ‘specialleke’, want Vincenzo gaat naar het ‘Provinciaal Hof’, het kloppend hart van West-Vlaanderen, want het is een ‘provinciale locatie’, maar deze keer niet te midden van de natuur, zoals de meeste provinciedomeinen, maar hier, midden in het centrum, op de Markt van Brugge. Vincenzo is er de voorbije jaren, toen de restauratie nog volop aan de gang was, enkele keren geweest, maar het is zijn eerste bezoek sinds het helemaal afgewerkt is… spannend!