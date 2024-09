Jolien is deeltijds fotograaf en deeltijds verpleegster in het ziekenhuis. "Mensen contacteren me als hun dier of iemand in hun omgeving palliatief is. Ik ga dan langs om foto's te maken van hun laatste momenten samen."

Jolien stelt de mensen op hun gemak en luistert naar welke herinneringen ze zeker in beeld willen hebben. "Het is belangrijk dat de foto's heel spontaan zijn. Ze moeten doen alsof ik er niet ben. Ze moeten gewoon praten met elkaar en geniet van het moment, dat ik dan vastleg."

Mensen en dieren

Jolien fotografeert zowel mensen als dieren, die op het einde van hun leven zijn. "Dieren fotograferen is gemakkelijker, omdat de dieren zich niet bewust zijn van wat er gebeurt. De mensen errond beseffen het wel, maar het dier zelf niet. Bij mensen die palliatief zijn, beseft de persoon zelf ook waarom we de foto's nemen."

Maar het hoeven niet altijd de laatste momenten samen te zijn. "Sommige mensen plannen zo een fotosessie als ze hun diagnose krijgen, maar leven dan nog een hele tijd. Maar de foto's zijn heel belangrijk voor als de persoon of het dier er niet meer is. Een herinnering vervaagt na een aantal jaar, maar het beeld blijft bestaan."