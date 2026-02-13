8°C
Fiet­ser over­le­den bij zwaar ver­keers­on­ge­val in Kuur­ne met vrachtwagen

In Kuurne is een zwaar verkeersongeval gebeurd aan de rotonde van de Brugsesteenweg (N50) met de Roeselaarseweg (N36). Dat bevestigt de politie van de zone Vlas. Bij het ongeval zijn een vrachtwagen en een fietser betrokken. De fietser is overleden. 

Het ongeval gebeurde iets voor 11u30. Wat er precies is gebeurd, is voorlopig niet duidelijk.

De rotonde is afgesloten voor het verkeer, zegt de politie via sociale media. Het verkeer wordt omgeleid.

Redactie
