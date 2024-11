“Naast deze heftige aankondiging is ook de onverantwoordelijkheid van de bedrijfsleiders schokkend. Als professionals in de sector hebben we de plicht tegenover de bewoners, hun familie en de autoriteiten om de veiligheid te garanderen van de kwetsbare mensen die ons zijn toevertrouwd. Door een schrijnend personeelstekort hebben we nu al een chaotische werksituatie, die de levenskwaliteit en veiligheid van onze bewoners in gevaar brengt. De nieuwe bezuinigingen die zijn aangekondigd zullen de situatie alleen maar erger maken.”

De werknemers en hun vakbondsvertegenwoordigers weigeren dan ook om mee te werken aan een plan om de tewerkstelling te verminderen Na de aankondiging heeft het gemeenschappelijke vakbondsfront onmiddellijk een stakingsaanzegging ingediend.