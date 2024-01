De lijsttrekkers debatteren over een betere ontsluiting van West-Vlaanderen, een performanter openbaar vervoer, de zeesluis in Zeebrugge, een volwaardige universiteit, maar vooral meer geld voor investeringen. Bart Dochy, CD&V: “Vandaag zitten we in een regering gedomineerd door een partij die zich vooral om Antwerpen bekommert. En dat moet in de toekomst toch wel veranderen. Vandaar dat het belangrijk is dat CD&V sterker wordt om ervoor te zorgen dat er meer middelen naar West-Vlaanderen komen.”

West-Vlaanderen blijft onderbedeeld, maar hoe pak je dat aan? Jasper Pillen, Open VLD: “Bekijk de Vlaamse ruit Gent – Antwerpen – Brussel. Alle investeringen en ondernemingen gaan die richting uit. We moeten als West-Vlamingen sterk staan over de partijgrenzen heen, samenwerken over verschillende thema’s.”