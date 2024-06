Laura Dehouck, een 22-jarige vrouw, werd dinsdag 11 juni om 12 uur voor het laatst gezien aan de woning van haar zus in de Elzenlaan in Oostende. Sindsdien is ze spoorloos.

De jonge vrouw heeft de mentale leeftijd van een 10-jarige, is 1,55 m lang en normaal gebouwd. Ze heeft zwart haar en bruine ogen.

Op het ogenblik van haar verdwijning droeg Laura Dehouck een zwarte broek met scheuren aan de knieën, een zwarte trui met kap en zwart-witte schoenen. Ze had een bruine handtas bij.

Wie Laura gezien heeft of weet waar ze verblijft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via opsporingen@police.belgium.eu of via Child Focus, op het nummer 116 000. Getuigen kan ook op het gratis nummer 0800/30 300.