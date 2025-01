Ines Forment vertrok woensdagmiddag rond 15.20 uur het café Dudu op Heuleplaats in Heule. Ze kwam niet thuis en sindsdien vermist.

Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een lange zwarte jas met kap, een oranje muts, een blauwe handtas, blauwe jeansbroek met daaronder bordeaux rode lage sportschoenen.

"Zij heeft een schijnbare leeftijd van 50 à 55 jaar oud, is eerder zwaar gebouwd en is goed te been," zegt de politie..

Wie deze vermiste vrouw heeft opgemerkt of weet waar ze is, gelieve contact op te nemen met de lokale politiezone Vlas op het verkort oproepnummer 1701.