Wie weet waar Véro­ni­que Las­al­le is?

251119 LASSALLE 169

Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, vraagt via de politie uw aandacht voor volgend opsporingsbericht.

Vandaag heeft de 63-jarige Véronique Lasalle, tussen 07.50 en 12.40 uur, haar woning in de Elf Novemberlaan in Rekkem, bij Menen, verlaten. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Véronique is 1m68 groot, mager gebouwd en heeft halflang bruin, grijzend haar. Ze heeft een snijwonde op haar rechterhand en ze spreekt Frans. Toen ze verdween, droeg ze mogelijk een fleece, een trainingsbroek en sportschoenen.

Aan Véronique wordt gevraagd om contact op te nemen met haar familie of vrienden om hen gerust te stellen. Heeft u Véronique Lasalle gezien of weet u waar ze verblijft, neem dan contact op met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu.

U kan getuigen via het gratis nummer 0800 30 300. U kan het bericht ook nalezen op www.politie.be

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Opsporingsbericht

