Wie weet waar Julie Leurs is?

260317 LEURS 169 V2

Op vraag van het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, verspreidt de politie volgend opsporingsbericht:

Tussen dinsdag 17 maart 2026 om 20.04 uur en woensdag 18 maart 2026 om 13.30 uur, verliet de 35-jarige Julie Leurs haar woning in de Pluimstraat in Kortrijk. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Ze verplaatst zich uitsluitend met een zwarte elektrische rolwagen met oranje accenten op de wielen van het merk “Permobil”.

Julie is normaal gebouwd, heeft een langwerpig gezicht en kort bruin haar. Ze kan zich moeilijk uitdrukken.

Hebt u Julie Leurs gezien of weet u waar zij verblijft, neem dan contact op met de politie via opsporingen@police.belgium.eu. U kan getuigen via het gratis nummer 0800 30 30 0. U kan het bericht nalezen op www.politie.be.

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Opsporingsbericht

Meest gelezen

Clarebout
Nieuws

Productie stil bij Clarebout in Nieuwkerke: honderden arbeiders tijdelijk werkloos
Brand foto
Nieuws
Update

Jeugdhuis bijna volledig verwoest door brand, 38-jarige man opgepakt voor brandstichting
Inbreker
Nieuws

Opmerkelijk: inbreker vlucht in paniek voor sirenes die niet eens voor hem waren

Lees ook

Inbraak1

Dieven breken binnen bij technische dienst Poperinge: voor 50.000 euro aan werkmateriaal gestolen
Gevangenis brugge

Overbevolking gevangenissen: veroordeelden met celstraffen tot achttien maanden krijgen enkelband
baby

Gezinnen met jonge kinderen betalen makkelijk 200 euro per kind extra voor luiers in restafval sinds nieuwe IMOG-regeling
Jean marie dedecker

Middelkerke waakzaam voor transmigranten: “Probleem verschuift naar het noorden”
Tanktoerisme

Nederlanders tanken in Knokke-Heist na verhoogde benzineprijzen: "Als je een volle tank wil dan scheelt het zo'n 50 euro"
Schip schaduwvloot zeebrugge

Tanker schaduwvloot geënterd : Gerechtelijke inbeslagname geënterde olietanker opgeheven
