Wie weet waar Julie Leurs is?

Tussen dinsdag 17 maart 2026 om 20.04 uur en woensdag 18 maart 2026 om 13.30 uur, verliet de 35-jarige Julie Leurs haar woning in de Pluimstraat in Kortrijk. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Ze verplaatst zich uitsluitend met een zwarte elektrische rolwagen met oranje accenten op de wielen van het merk “Permobil”.

Julie is normaal gebouwd, heeft een langwerpig gezicht en kort bruin haar. Ze kan zich moeilijk uitdrukken.

Hebt u Julie Leurs gezien of weet u waar zij verblijft, neem dan contact op met de politie via opsporingen@police.belgium.eu. U kan getuigen via het gratis nummer 0800 30 30 0. U kan het bericht nalezen op www.politie.be.