Sinds 2012 is het mogelijk om elektronisch te stemmen. Al zijn toen maar weinig gemeenten op die kar gesprongen. Elke gemeente kan namelijk zelf beslissen hoe ze de inwoners laat stemmen. Nu nog investeren in stemcomputers is volgens heel wat stadsbesturen zinloos.

Drukkerijen zijn daarom druk in de weer om stembiljetten en oproepingsbrieven te printen. Wie moet bijzitten of tellen kan binnenkort dus een brief in de bus verwachten.