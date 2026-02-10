Aanmelden
West-Vlaan­de­ren scoort best op stipt­heid bus­sen: meer dan 81% komt op tijd

Bussen1

Meer dan 81 procent van de bussen in West-Vlaanderen komt op tijd. De goede score is te danken aan drie zaken: voldoende chauffeurs en techniekers, nieuwe en betrouwbare bussen en stelplaatsen dichtbij het station.

“Een bus die regelmatig en op tijd komt." Daar rekenen heel veel mensen elke dag op. Om op hun werk te raken, op school, op hun hobby of op een afspraak bij de dokter”, zegt Gianna Werbrouck, Vlaams parlementslid voor Vooruit. “Dan is het wel cruciaal dat die bus of tram ook echt komt én dat je er op kan rekenen dat ze op tijd is.”

Personeel

Voldoende personeel is daarbij een must. In West-Vlaanderen draaien de onderhoudscentra goed en met voldoende personeel. Bovendien liggen ze ook strategisch bij de drukke stations. Zo kan er snel gereageerd worden bij problemen.

“Dat zie je ook in de stiptheid van de bussen. Regio’s Brugge, Oostende en Kortrijk zitten allemaal ruim boven het gemiddelde", aldus Petra Depoorter, Gewestelijk secretaris ACOD. Want minder techniekers en stelplaatsen verder van het station wil zeggen: langer wachten op herstelling bij panne én ook meer defecten.

De Vlaamse regering zal de komende legislatuur 400 miljoen euro investeren in nieuwe bussen. Met 650 elektrische bussen zal de helft van de vloot tegen 2029 vernieuwd zijn. "Dat effect zien we ook in onze provincie”, aldus Werbrouck “Want nieuwe bussen zorgen voor minder pannes en defecten.”

Nieuwe bussen

“Waar de bus gewoon tussen de andere auto’s in de file staat, lopen de vertragingen snel op”, zo stelt Werbrouck vast. Vooral in stedelijke regio’s is dat een probleem. “Daarom hebben we in het regeerakkoord afgesproken te zorgen voor een betere doorstroming van openbaar vervoer door in te zetten op meer busbanen, eigen beddingen voor bus en slimme verkeerslichten.

“Openbaar vervoer is voor heel wat mensen broodnodig." Wie geen auto heeft, kan zonder een bus waar ze op kunnen rekenen niet volwaardig deelnemen aan de samenleving. Van werk, school, hobby's en winkelen tot naar de dokter of het ziekenhuis gaan, uitgaan, vrienden of familie bezoeken. En hoewel ze elders in Vlaanderen jaloers zijn op onze stiptheid, kan het altijd beter. "Daar gaan we minister De Ridder aan blijven herinneren én op afrekenen.”

De redactie

