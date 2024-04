West-Vlaamse bedrijven vrezen voor hogere belastingen, en nog meer complexe regelgeving. Ze vragen daarom een plafond van de werkgeversbijdrage die ze betalen, waardoor de loonkost niet verder doorstijgt. 84 procent van de ondervraagden is bezorgd over politieke instabiliteit. Veel West-Vlaamse bedrijven hebben minder vertrouwen in overheid en politiek.