Twee West-Vlaamse bedrijven spelen een cruciale rol bij de praktische organisatie van de verkiezingen. Vanden Broele uit Brugge en INNI Group uit Heule bundelen voor het eerst de krachten. Van oproepingskaarten, stembiljetten over complete stemhokjes tot het rode kiespotlood toe: de bedrijven leveren alle materiaal voor honderden kies- en telbureaus, in maar liefst 7 op de 10 gemeenten over het hele land.