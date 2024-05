De voorbije maanden waren er amper noordzeegarnalen te vinden in de rekken van de supermarkt. En wie er per se wou, moest tot 100 euro voor een kilogram betalen. Reden voor het tekort was niet heel duidelijk. Er was extreem weinig aanvoer van grijze garnalen. Vissers wezen onder meer naar grote scholen jonge wijting, die jagen op garnaal.



Maar volgens Steven Timmermans, bedrijfsleider van visgroothandel Alfa Fish, zijn er opnieuw voldoende garnalen beschikbaar. "Er is ruim voldoende product aanwezig".