Belgische elektriciteitsproducent en energieleverancier van hernieuwbare energie, Aspiravi, plant een turbine van 221 meter hoog in de Mosschaardsstraat in Waregem. Maar de stad geeft negatief advies, want ze willen niet dat de open ruimte verder versnipperd wordt.

Ze zijn niet alleen. Er zijn ook 447 bewaarschriften ingediend door buurtbewoners. Het is nu aan Vlaams Minister van Omgeving, Jo Brouns, om te beslissen of Aspiravi een vergunning krijgt of niet.