Ware­gem wil geen wind­tur­bi­ne langs E17 op grens met Deerlijk

windmolen windturbine windenergie

Stad Waregem geeft opnieuw een negatief advies voor de komst van een windturbine langs de E17 op de grens met Deerlijk. Volgens de stad en ook het Agentschap voor Natuur en Bos zou de windmolen schadelijk zijn voor de natuur.

Belgische elektriciteitsproducent en energieleverancier van hernieuwbare energie, Aspiravi, plant een turbine van 221 meter hoog in de Mosschaardsstraat in Waregem. Maar de stad geeft negatief advies, want ze willen niet dat de open ruimte verder versnipperd wordt. 

Ze zijn niet alleen. Er zijn ook 447 bewaarschriften ingediend door buurtbewoners. Het is nu aan Vlaams Minister van Omgeving, Jo Brouns, om te beslissen of Aspiravi een vergunning krijgt of niet.

Vives2
Nieuws
Update

Docent Vives (34) sterft bij arbeidsongeval in Maaklab Kortrijk
Opruim- en afbraakwerken gestart na verwoestende huisbrand in Eernegem
Nieuws
Update

Huis in Eer­ne­gem onbe­woon­baar na zwa­re brand: opruim- en afbraakwerken gestart
Zware brand in Chinees restaurant 'China Garden' in Veurne: "Hou ramen en deuren gesloten"
Nieuws
Update

Zware brand in Chinees restaurant in Veurne is onder controle

Lees ook

2020-01-15 00:00:00 - 71 runderen in beslag genomen in Lichtervelde

Bescherming van rundveebedrijven: landbouwminister Clarinval kondigt aan dat 200.000 vaccins tegen Nodulaire Dermatose (LSD) zijn aangekomen
Refurbished windmolen uit Ierland krijgt tweede leven bij Imog in Moen

Ilvo3

ILVO onderzoekt of algen kunnen helpen tegen leververvetting
Langerei

Met oog op zwemzone: Brugge spoort verborgen afvalwaterlozingen op in Langerei
Jeugdgebouw

Het eerste circulair jeugdgebouw van Vlaanderen opent in Kortrijk
