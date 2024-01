Zo willen ze naar eigen zeggen kunnen wegen op het beleid, "want Voor U komt op voor alle parlementen, ook Europees". BBB dient voorlopig enkel lijsten in voor het Vlaams Parlement.



"De boeren kunnen geen 5 jaar meer wachten op nieuw bloed dat het voor hen opneemt. Het wordt tijd dat het gezond boerenverstand terug zegeviert. Het goedgekeurde stikstofakkoord was de druppel", zegt Boone. Door enkel een Vlaamse lijst in te dienen, dreigt BBB volgens hem de kiesdrempel niet te halen.