Het Agentschap Wegen en Verkeer en gemeente De Haan organiseerden donderdag een infomarkt om het voorontwerp voor de stellen. Concreet wordt het enkelrichtingsverkeer op de Nieuwe Rijksweg binnen het centrum van De Haan behouden. Buiten het centrum wordt dubbelrichtingsverkeer ingevoerd.

Verder wordt de snelheidslimiet ter hoogte van het kruispunt van de Leopoldlaan met de Stationsstraat verlaagd tot 30 kilometer per uur. In het centrum wordt parkeren beperkt om plaats te maken voor groen.