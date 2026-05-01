Het voorontwerp voor de nieuwe doortocht in De Haan is klaar. Dat meldt het Agentschap Wegen en Verkeer donderdag. Het plan moet de omgeving van de Nieuwe Rijksweg door het centrum van de gemeente veiliger en leefbaarder maken. Zo komt er onder meer een fietssnelweg.
Het Agentschap Wegen en Verkeer en gemeente De Haan organiseerden donderdag een infomarkt om het voorontwerp voor de stellen. Concreet wordt het enkelrichtingsverkeer op de Nieuwe Rijksweg binnen het centrum van De Haan behouden. Buiten het centrum wordt dubbelrichtingsverkeer ingevoerd.
Verder wordt de snelheidslimiet ter hoogte van het kruispunt van de Leopoldlaan met de Stationsstraat verlaagd tot 30 kilometer per uur. In het centrum wordt parkeren beperkt om plaats te maken voor groen.
Aan het Zeepreventorium komt een randparking met ongeveer 20 parkeerplaatsen en ook in de Wenduinesteenweg komen er extra parkeerplaatsen. Het kruispunt aan het Zeepreventorium krijgt dan weer verkeerslichten. De zone tussen het Zeepreventorium en het centrum van De Haan moet focussen op een vlotte doorstroming, mede dankzij de fietssnelweg.
Groene centrumzone
De centrumzone wordt ingericht met plaats voor groen, terrassen, markten en evenementen. De zone tussen het centrum en de Waterkasteellaan wordt omgebouwd tot een overgangsgebied met fietssnelweg. Het kruispunt van de Waterkasteellaan met de Duinenweg wordt ingericht met verkeerslichten. De Wenduinesteenweg krijgt enkelrichtingsverkeer richting de Marktstraat en extra parkeerplaatsen.
Het voorontwerp zal als basis dienen voor de definitieve plannen.