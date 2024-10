Volgens Vlaams Parlementslid en gemeenteraadslid in Brugge Stefaan Sintobin levert Vlaams Belang twee schepenen in Izegem. Hij reageert emotioneel op het nieuws: “Ik kreeg koude rillingen toen ik het nieuws uit Izegem vernam dat het cordon doorbroken werd. Wie had twintig jaar geleden ooit durven denken dat het Vlaams Belang twee schepenen zou leveren in de meerderheid. Het is voor mij, als gewezen Vlaams Belang boegbeeld in Izegem, uiteraard een emotioneel moment.”





“Wie ongetwijfeld ook trots zou geweest zijn is onze, te vroeg overleden, afdelingsvoorzitter Rik Baert. En wie weet volgt Rik alles van hierboven. Uiteraard wil ik de ganse Vlaams Belang ploeg in Izegem feliciteren met dit uniek moment en wens ik onze twee schepenen Sam Weyts en Filip Buyse enorm veel succes en doorzettingsvermogen toe. Op mijn steun zullen de komende zes jaar in ieder geval blijven rekenen.”

Om 13 uur volgt er meer uitleg door Stip+.