Wim en Ben: "Wij staan hier dus niet voor onszelf, maar om te vermijden dat mensen in onze situatie in de toekomst misschien toch niet moeten meemaken wat wij hebben meegemaakt. Wij proberen via lezersbrieven, via mails naar politici de situatie aan te kaarten. Maar ofwel krijg je geen antwoord ofwel krijg je antwoord van: wij nemen het mee, maar daar koop je niets mee. Er verandert niets en daarom dachten we: in deze periode gaan politici toch naar de markt en hebben ze blijkbaar tijd, laat ze nu ook maar eens naar ons kraam komen."