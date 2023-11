Pillen zat in de Kamer tot Van Quickenborne op 20 oktober ontslag nam in de nasleep van de aanslag in Brussel en opnieuw zijn zetel innam. De ondervoorzitter van de partij kondigde kort nadien al aan met volle goesting voor het lijsttrekkerschap van de Vlaamse lijst te gaan. "Veiligheid, Vrijheid en Ondernemerschap: de kernwaarden van ons liberale verhaal. Ik wil die consequent verdedigen en versterken. Als lijsttrekker zal ik hier dan ook ten volle voor strijden", aldus Pillen.