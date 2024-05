Eva Ryde bleef niet bij de pakken zitten en loste de vandalenstreek op een ludieke manier op. Ze kleefde de tekst ‘Voor de Westhoek, voor jou, gaan we door tot het gaatje’. “Nu kun je op deze plaats de prachtige velden erdoor zien. Er waait een frisse wind door, wat mijn ambitie is om in het Vlaams Parlement te brengen.”

Ryde begrijpt de boosheid van veel mensen, alleen jammer dat die persoon dat op deze manier uit, zegt ze. Ze heeft geen idee wie de vandaal of vandalen zijn, en is niet van plan om het bord te herstellen.