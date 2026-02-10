7°C
Diksmuide

Valen­tijn kent dra­ma­ti­sche afloop: man (36) over­le­den na val door dak van loods

In Beerst, bij Diksmuide, is zaterdag een 36-jarige man om het leven gekomen na een val door het dak van een loods. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat.

Het incident gebeurde zaterdagnamiddag in het centrum van Beerst, in de buurt van de kerk. De man was aan het werk op het dak van een loods naast zijn woning en was daar snoeiwerken aan het uitvoeren.

Ter hoogte van een lichtstraat, een langwerpige constructie in glas die voor extra daglicht in de loods zorgt, liep het echter mis. Om nog onduidelijke redenen is de man door dat glazen gedeelte van het dak gezakt en enkele meters naar beneden gevallen. Zijn partner zag het ongeval zelf niet gebeuren, maar vond haar man op de grond in de loods.

De hulpdiensten kwamen nog massaal ter plaatse, net als de MUG-heli. Ze probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar de man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De man laat een vrouw en twee zoontjes na.

