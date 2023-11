De bergingswerken gebeurden in heel slechte weersomstandigheden door een takeldienst, spoorpersoneel en met hulp van de brandweer. Nu zal de gehavende trein weggehaald worden. "Eerst zal een hulplocomotief het minst beschadigde deel naar Lichtervelde afvoeren. Daarna is het de beurt aan het voorste deel van de trein - dat dinsdag ontspoorde en intussen terug op de sporen is gezet - om af te voeren. De manier waarop en wanneer dat zal kunnen gebeuren, is afhankelijk van de schade aan dit deel van de trein", schetst woordvoerder Frédéric Petit.