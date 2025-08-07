West-Vlaams TikTok-duo legt stadionverbod naast zich neer: “Zaterdag staan we in Waregem”
Twee TikTokkers uit Hulste, bij Harelbeke, leggen zich niet neer bij het stadionverbod dat ze kregen van de Belgische voetbalbond. Dat gebeurde nadat ze onbetaald waren binnengeslopen tijdens de bekerfinale begin mei. Neal Remmerie (20) en Senne Haverbeke (20) zijn dan ook niet van plan om zich aan dat verbod te houden.
Tiktokkers Neal en Senne waren aanwezig tijdens de wedstrijd van de Belgische bekerfinale in het Koning Boudewijnstadion. Alleen: ze kochten geen ticket, maar wisten zich als zogezegde Croky-medewerkers naar binnen te werken, door chips uit te delen.
De video is intussen al meer dan 670.000 keer bekeken. “Wij maken dit soort filmpjes om te entertainen en ik denk dat dat ook wel lukt. Maar jammer genoeg zijn onze filmpjes redelijk riskant en zijn er ook zware gevolgen", vertelt Senne.
“Geen negatieve bedoelingen”
Eén van de gevolgen is dat de twee vrienden een jaar lang niet welkom zijn in de Belgische voetbalstadions. Dat verbod van de Belgische voetbalbond komt onverwachts, zeggen ze.
Ook zijn ze niet akkoord hoe ze werden aangepakt door de voetbalbond. “Wij zijn gewoon twee jonge gasten die op juridisch vlak niet veel weten. Maar die man begon het groter te maken en sprak bijvoorbeeld over de rellen in Brussel. Terwijl wij niets van negatieve bedoelingen hadden.” Wel begrijpt het duo dat zulke acties strafbaar zijn.
Harde kritiek
Op het videoplatform hebben ze bijna 50.000 volgers, die genieten van hun 'inbraak'video's. Al krijgen ze op Facebook ook te maken met bakken kritiek. "We lezen dan dat we een 'echte' job moeten zoeken, of dat we beter in de gevangenis zouden zitten. Dat vinden we wel hard", zegt Senne. "Het is niet fijn als je continu je best doet en echt leuke content wil maken, dat sommigen je liever de dood in wensen", vult Neal aan.
Niet akkoord met sanctie
De twee studenten Media & Entertainment aan Vives werden zelfs benaderd door Club Brugge om voor de voetbalploeg ook video's te maken achter de schermen. "Het is leuk dat zij wel in ons geloven."
Hun stadionverbod aanvaarden ze niet. “Wij gaan deze zaterdag gaan kijken naar onze favoriete voetbalploegen: Zulte Waregem tegen Club Brugge. Daar willen we zeker bij zijn. Dus de voetbalbond mag erop rekenen dat we er zijn zaterdag. En onze volgers zullen er niets van moeten missen", vertelt Neal. Dat de twintigers dan misschien een zwaardere straf riskeren, nemen ze er graag bij.