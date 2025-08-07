Tiktokkers Neal en Senne waren aanwezig tijdens de wedstrijd van de Belgische bekerfinale in het Koning Boudewijnstadion. Alleen: ze kochten geen ticket, maar wisten zich als zogezegde Croky-medewerkers naar binnen te werken, door chips uit te delen.

De video is intussen al meer dan 670.000 keer bekeken. “Wij maken dit soort filmpjes om te entertainen en ik denk dat dat ook wel lukt. Maar jammer genoeg zijn onze filmpjes redelijk riskant en zijn er ook zware gevolgen", vertelt Senne.

