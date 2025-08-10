TikTokkers met stadionverbod foppen voetbalbond: niet naar voetbalwedstrijd, wél naar Pukkelpop
© via instagram neal_senne
De twee TikTokkers uit Hulste, Neal Remmerie (20) en Senne Haverbeke (20), zetten zowel de voetbalbond als hun volgers opnieuw te kijk. Nadat ze eerder aankondigden dat ze ondanks hun stadionverbod tóch naar de wedstrijd Zulte Waregem - Club Brugge zouden gaan, blijkt het nu opnieuw om een grap te gaan.
Eerder kondigden de twintigers in een interview aan dat ze zich niets zouden aantrekken van het verbod en zaterdag toch aanwezig zouden zijn bij de wedstrijd Zulte Waregem – Club Brugge. In een nieuwe TikTokvideo leggen ze nu uit dat het allemaal deel uitmaakte van een ‘prank’ gericht aan de voetbalbond. Het bericht dat ze het stadion toch zouden binnendringen, was dus fake nieuws.
Op Pukkelpop
Op hun Instagram-pagina tonen Neal en Senne intussen dat ze zaterdag helemaal niet in het stadion zaten, maar wel aanwezig waren op het festival Pukkelpop.
Met hun actie willen de studenten Media & Entertainment van hogeschool Vives naar eigen zeggen vooral blijven entertainen. Toch krijgen ze naast duizenden views ook bakken kritiek op sociale media, waar sommigen vinden dat hun grappen te ver gaan.