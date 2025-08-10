Op hun Instagram-pagina tonen Neal en Senne intussen dat ze zaterdag helemaal niet in het stadion zaten, maar wel aanwezig waren op het festival Pukkelpop.

Met hun actie willen de studenten Media & Entertainment van hogeschool Vives naar eigen zeggen vooral blijven entertainen. Toch krijgen ze naast duizenden views ook bakken kritiek op sociale media, waar sommigen vinden dat hun grappen te ver gaan.