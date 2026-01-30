13°C
Aanmelden
Nieuws
Houthulst

Thuis­ver­pleeg­kun­di­ge Ste­fa­nie San­der (43) vrij zon­der enkelband

Stefanie sander

In een dossier van sociale fraude wil de Brugse raadkamer een 43-jarige vrouw uit Houthulst onder voorwaarden vrijlaten. Als thuisverpleegkundige zou Stefanie Sander zich door de ziekenfondsen jarenlang voor fictieve prestaties hebben laten uitbetalen. Als het arbeidsauditoraat beroep zou aantekenen, moet de verdachte voorlopig toch een enkelband blijven dragen.

De West-Vlaamse afdeling van het Gentse arbeidsauditoraat startte meerdere onderzoeken naar sociale fraude bij zelfstandige thuisverpleegkundigen. In dat kader vond op 17 november een gerechtelijke actie onder leiding van een Brugse onderzoeksrechter plaats. Tijdens de actie voerde de West-Vlaamse federale gerechtelijke politie (FGP) in samenwerking met de inspectiediensten van het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) meerdere huiszoekingen uit in de omgeving van Houthulst.

Stefanie sander2
Nieuws

Omstreden thuisverpleegster Stefanie Sander behoudt voorlopig enkelband

De speurders pakten zelfstandig thuisverpleegkundige Stefanie Sander (42) op, maar ook haar moeder, haar partner en een medewerkster werden gearresteerd. Bij de huiszoekingen werden ook zeventien luxevoertuigen, luxegoederen, onroerende goederen en cash geld in beslag genomen. Na verhoor werden het Vlaams Belang-gemeenteraadslid en haar partner voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besliste om Sander aan te houden op verdenking van sociale fraude. Haar echtgenoot werd onder voorwaarden vrijgelaten.

Miljoenen euro

Volgens het arbeidsauditoraat sjoemelde Stefanie Sander op grote schaal bij de aangifte van haar prestaties. Zelfstandige thuisverpleegkundigen moeten hun prestaties immers zelf doorgeven aan het RIZIV, waarna ze uitbetaald worden door het ziekenfonds van de patiënt in kwestie. Door fictieve prestaties aan te geven zou de verdachte miljoenen euro ten onrechte geïnd hebben.

Beroep

Op 2 januari werd Stefanie Sander door de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) onder elektronisch toezicht geplaatst. Vrijdagochtend vroeg meester Kris Vincke aan de raadkamer met succes om zijn cliënte onder voorwaarden vrij te laten. De West-Vlaamse afdeling van het arbeidsauditoraat Gent kan wel nog beroep aantekenen tegen die beslissing. In dat geval zou de KI binnen twee weken opnieuw de knoop moeten doorhakken. In afwachting van die zitting zou de verdachte dan een enkelband moeten blijven dragen.

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Sociale fraude Fraude thuisverpleegkundige Houthulst

Meest gelezen

Schietpartij De Panne 1
Nieuws
Update

Man (79) vuurt enkele schoten af op deur van woning in De Panne: één persoon overleden
Ongeval kuurne
Nieuws
Update

Fietsster (16) sterft onder vrachtwagen in Kuurne: 'Chauffeur test negatief op alcohol & drugs'
Brand Vladslo
Nieuws

Uitslaande loodsbrand in Vladslo bij Diksmuide

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Vanderjeugd proces

Ex-burgemeester van Staden Francesco Vanderjeugd riskeert hogere straf
Casino

30 maanden cel gevorderd voor steekpartij aan casino Oostende
Whats App Image 2026 02 26 at 11 19 26

Vijftien transmigranten onderschept in Nieuwpoort
Transmigranten 1

Alweer boot met vluchtelingen onderschept
Boudewijn sea park

Ex-boekhouder moet 94.000 euro terugbetalen aan Boudewijn Seapark
Dirk Verwilst

“Naald in een hooiberg”: Verwilst ontkent misbruik van mandaat
Aanmelden