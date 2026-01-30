De speurders pakten zelfstandig thuisverpleegkundige Stefanie Sander (42) op, maar ook haar moeder, haar partner en een medewerkster werden gearresteerd. Bij de huiszoekingen werden ook zeventien luxevoertuigen, luxegoederen, onroerende goederen en cash geld in beslag genomen. Na verhoor werden het Vlaams Belang-gemeenteraadslid en haar partner voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besliste om Sander aan te houden op verdenking van sociale fraude. Haar echtgenoot werd onder voorwaarden vrijgelaten.



Miljoenen euro

Volgens het arbeidsauditoraat sjoemelde Stefanie Sander op grote schaal bij de aangifte van haar prestaties. Zelfstandige thuisverpleegkundigen moeten hun prestaties immers zelf doorgeven aan het RIZIV, waarna ze uitbetaald worden door het ziekenfonds van de patiënt in kwestie. Door fictieve prestaties aan te geven zou de verdachte miljoenen euro ten onrechte geïnd hebben.



Beroep

Op 2 januari werd Stefanie Sander door de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) onder elektronisch toezicht geplaatst. Vrijdagochtend vroeg meester Kris Vincke aan de raadkamer met succes om zijn cliënte onder voorwaarden vrij te laten. De West-Vlaamse afdeling van het arbeidsauditoraat Gent kan wel nog beroep aantekenen tegen die beslissing. In dat geval zou de KI binnen twee weken opnieuw de knoop moeten doorhakken. In afwachting van die zitting zou de verdachte dan een enkelband moeten blijven dragen.