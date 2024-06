Iets meer dan twee weken geleden versierde de aanvalster nog een transfer naar Inter Milan, maar voordat ze nog maar een voet op Italiaanse bodem zet, huldigde haar thuishaven Harelbeke Wullaert nog als ereburger: "Ik heb natuurlijk eerst gecheckt of het allemaal oké is dat je tweemaal ereburger wordt, want ik ben natuurlijk al ereburger in Wielsbeke waar ik mijn jeugd heb doorgebracht. Maar als dat allemaal oké was, heb ik volmondig ja gezegd omdat dat een supergrote eer is. Dus ja: ik ben er heel blij mee.".

Geen primeur

Voor de recordschutter van de nationale damesvoetbalploeg is het geen primeur, want de West-Vlaamse werd eerder al ereburger van Wielsbeke. Met het ereburgerschap in Harelbeke komt ze in een mooi rijtje terecht met onder meer wielrenner Yves Lampaert, veldrijder Eli Iserbyt en schermgezicht Wim Opbrouck