Vandaag wordt het aan zee stormachtig door de passage van storm Ciarán. De wind haalt er pieken tot 100 à 120 km per uur, boven land verwachten we pieken tot 90 à 110 km per uur. Er is echter wel kans op lokale schade en er kunnen bomen sneuvelen. Het hoogtepunt van de storm komt er tussen 10 en 15 uur aan. Nadien neemt de wind geleidelijk weer af.