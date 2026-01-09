8°C
Nieuws
 | update 
Roeselare

Stee­kin­ci­dent in cen­trum Roe­se­la­re: straat afge­slo­ten, één zwaargewonde

Steekincident roeselare

In het centrum van Roeselare is deze voormiddag een steekincident gebeurd. De Sint-Alfonsusstraat, in de buurt van de Paterskerk, werd tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Eén persoon zou zwaargewond zijn.

Iets voor 10 uur kwam bij de hulpdiensten een eerste melding van het incident in de Sint-Alfonsusstraat in Roeselare binnen. Politie en medische hulpdiensten kwamen ter plaatse en sloten de straat af voor het verkeer.

Volgens de eerste informatie zou één persoon zwaargewond zijn en speelden de feiten zich af binnen een gezin. Voorlopig is nog geen verdere informatie bekend.

Later meer. 

Steekpartij Roeselare 2
Redactie
Steekincident

