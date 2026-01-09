Iets voor 10 uur kwam bij de hulpdiensten een eerste melding van het incident in de Sint-Alfonsusstraat in Roeselare binnen. Politie en medische hulpdiensten kwamen ter plaatse en sloten de straat af voor het verkeer.

Volgens de eerste informatie zou één persoon zwaargewond zijn en speelden de feiten zich af binnen een gezin. Voorlopig is nog geen verdere informatie bekend.

Later meer.