De alternatieve dienstregeling is opgenomen in de routeplanner van De Lijn. "De haltepagina's en lijnpagina's op de website en in de app tonen alleen ritten die zullen rijden op woensdag 12 maart", zegt de openbare vervoermaatschappij. "Ritten die niet rijden, worden niet getoond."

Zij voegt nog toe dat de kans bestaat dat er op de dag zelf nog meer ritten wegvallen, bijvoorbeeld omdat een chauffeur ziek is. "Daardoor kunnen er minieme verschillen zijn tussen de communicatie vooraf en de realiteit op de dag van de actie."