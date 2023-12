Sneeuwtapijt(je) over West-Vlaanderen

In de nacht naar maandag vriest het nergens meer, maar het is toch maar 1-2 graden. Daarbij is het zwaar bewolkt tot betrokken met wat regen bij tussenpauzen.

Morgen lopen de temperaturen langzaam verder op, maar dat gaat met veel regen gepaard. Er kan gemakkelijk weer tot 10 liter water per vierkante meter vallen. We halen daarbij een graad of 4.



Dinsdag is het daarbij erg nat met veel regen. Woensdag lijkt een droge dag te worden met wolken en opklaringen. Donderdag en vrijdag is het wisselvallig. Tegen het eind van de week halen we zelfs weer maximatemperaturen in de dubbele cijfers.