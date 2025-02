In West-Vlaanderen is amper één op de vijf bushaltes vlot toegankelijk voor mensen met een beperking. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (CD&V) uit Poperinge. Er is dus nog veel werk aan de winkel, zeker omdat de Vlaamse overheid de ambitie heeft om binnen vijf jaar de helft van alle bushaltes toegankelijk te maken.