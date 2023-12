Na bijna 10 jaar zonder politiek kriebelt het weer bij Ivan Sabbe. De ondernemer die de Duitse supermarktketen LIDL in ons land op de kaart zette, was in de jaren 90 al liberaal gemeenteraadslid in Kortrijk. Tussen 2009 en 2014 zat hij voor Lijst Dedecker in het Vlaams parlement. Zijn nieuwe partij ‘Voor U’, zet de burger centraal. "Omdat we gezien hebben dat het de voorbije jaren in de politiek over de politiek zelf gaat en niet alleen over de personen maar ook over de partij. Wij willen duidelijk focussen op de burger. Zij moeten meer aan het woord, zij moeten meer gehoord worden."