Momenteel is er een alternatieve dienstregeling op basis van de werknemers die aangeven dat ze zullen werken. Vandaag en morgen rijden alvast drie op de vier IC-treinen, en twee op de drie L- en S-treinen. Er rijden weinig P-treinen, dat zijn de extra treinen die normaal tijdens de ochtend- en de avondspits rijden.

Het protest is onder meer gericht tegen de plannen om een einde te maken aan de vaste benoemingen bij spoorwegmaatschappij NMBS en spoornetbeheerder Infrabel, tegen geplande pensioenhervormingen en tegen besparingen bij NMBS.

De vakbonden vrezen dat in het sociaal overleg de gekwalificeerde tweederdemeerderheid - die tot nu vereist was voor belangrijke beslissingen in het paritair comité - in de toekomst kan worden omzeild, zodat beslissingen mogelijk zijn zonder goedkeuring van minstens een van de bonden.

