Vijfdaagse staking bij spoor gestart
Een rustige ochtend in het station van Kortrijk, maar de minimale dienstverlening is er.
Sinds zondagavond om 22 uur is een nieuwe staking bij het spoor gestart. Vijf dagen lang rijden er minder treinen. De spoorbonden protesteren tegen verschillende regeringsmaatregelen.
Momenteel is er een alternatieve dienstregeling op basis van de werknemers die aangeven dat ze zullen werken. Vandaag en morgen rijden alvast drie op de vier IC-treinen, en twee op de drie L- en S-treinen. Er rijden weinig P-treinen, dat zijn de extra treinen die normaal tijdens de ochtend- en de avondspits rijden.
Het protest is onder meer gericht tegen de plannen om een einde te maken aan de vaste benoemingen bij spoorwegmaatschappij NMBS en spoornetbeheerder Infrabel, tegen geplande pensioenhervormingen en tegen besparingen bij NMBS.
De vakbonden vrezen dat in het sociaal overleg de gekwalificeerde tweederdemeerderheid - die tot nu vereist was voor belangrijke beslissingen in het paritair comité - in de toekomst kan worden omzeild, zodat beslissingen mogelijk zijn zonder goedkeuring van minstens een van de bonden.
Verantwoordelijkheid
Minister van Mobiliteit Jean-Luc Crucke (Les Engagés) zei enkele dagen geleden dat de deur voor sociaal overleg blijft openstaan, maar niet meer om over het statuut te praten. Daarover werd twee keer een akkoord gesloten met de vakbonden, waarna hun achterban de teksten telkens verwierp. Het is de eerste staking bij het spoor dit jaar, maar na deze week zal de teller op meer dan dertig dagen staan sinds begin 2025.
"Ik heb geprobeerd te onderhandelen. Ik heb tot op het einde geprobeerd mijn verantwoordelijkheid te nemen, maar nu is het tijd om hier in het parlement onze verantwoordelijkheid te nemen", verklaarde de minister in de Kamer. Crucke benadrukte dat de hervorming niet gericht is tegen het personeel of de treinreizigers, maar dient om de NMBS voor te bereiden op de liberalisering van het spoor in 2032. De staking loopt tot vrijdagavond.