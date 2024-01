PVDA acht de kans reëel dat bij de komende verkiezingen in juni één of meerdere West-Vlaamse verkozenen naar Brussel gestuurd kunnen worden. PVDA reikt ook de hand naar Vooruit, waarvan ze hopen dat de nieuwe voorzitter Melissa Depraetere ook een nieuwe koers zal varen.



Op de nieuwjaarsreceptie is Nathalie Eggermont, lijsttrekker PVDA voor het federaal parlement, vastbesloten: "2024 is voor ons het moment. Wij willen vanuit West-Vlaanderen de eerste verkozene halen in de geschiedenis van onze partij."

PVDA kijkt ook naar Vooruit. "Ik hoop dat nieuwe voorzitster Melissa Depraetere een andere kant zal uitgaan. Om extreemrechts te verslaan, hebben we een sterk links nodig", vertelt lijsttrekker Eggermont.

Ilona Vandenberghe is de lijsttrekker voor het Vlaams Parlement. De derde plaatsen op de West-Vlaamse lijsten worden ingenomen door Lotte Tienpont en Akie Mahdaoui.