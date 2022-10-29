Man die in Italië Jessy en Wibe doodreed, krijgt 11 jaar cel, familie reageert opgelucht
De Italiaan die de West-Vlaamse vriendinnen Wibe Bijls (25) en Jessy Dewildeman (24) in 2022 in Italië heeft doodreden, heeft een gevangenisstraf van 11 jaar gekregen.
Het openbaar ministerie had een celstraf van 14 jaar geëist. Volgens de rechter is de man volledige verantwoordelijk voor de aanrijding, en is er geen sprake van gedeelde verantwoordelijkheid.
Feiten
De feiten speelden zich af op 8 oktober 2022 op een snelweg in de buurt van Rome. Jessy en haar zwangere vriendin Wibe waren op vakantie in Italië toen ze door een man die onder invloed was van alcohol en drugs werden doodgereden.
De twee vrouwen zaten in een auto op de snelweg, maar waren getuige van een zwaar ongeval. Jessy en Wibe stapten uit op de pechstrook om hulp te bieden. Even later werden zij zelf aangereden door een andere wagen, bestuurd door de Italiaanse vijftiger Francesco M. Die reed na het ongeval gewoon door. Achteraf bleek dat hij onder invloed was van drank, drugs en geen rijbewijs meer had. De man reed ook te snel en pleegde dus vluchtmisdrijf.
Zware straf
De familie van de slachtoffers reageert opgelucht, want ze had een mildere straf verwacht. Volgens haar is dit één van de zwaarste straffen die ooit in dit soort zaken is uitgesproken in Italië.