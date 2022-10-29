16°C
Aanmelden
Nieuws

Man die in Ita­lië Jes­sy en Wibe doodreed, krijgt 11 jaar cel, fami­lie rea­geert opgelucht

De Italiaan die de West-Vlaamse vriendinnen Wibe Bijls (25) en Jessy Dewildeman (24) in 2022 in Italië heeft doodreden, heeft een gevangenisstraf van 11 jaar gekregen.  

Het openbaar ministerie had een celstraf van 14 jaar geëist. Volgens de rechter is de man volledige verantwoordelijk voor de aanrijding, en is er geen sprake van gedeelde verantwoordelijkheid.

Feiten

De feiten speelden zich af op 8 oktober 2022 op een snelweg in de buurt van Rome. Jessy en haar  zwangere vriendin Wibe waren op vakantie in Italië toen ze door een man die onder invloed was van alcohol en drugs werden doodgereden.

Nieuws

De twee vrouwen zaten in een auto op de snelweg, maar waren getuige van een zwaar ongeval. Jessy en Wibe stapten uit op de pechstrook om hulp te bieden. Even later werden zij zelf aangereden door een andere wagen, bestuurd door de Italiaanse vijftiger Francesco M. Die reed na het ongeval gewoon door. Achteraf bleek dat hij onder invloed was van drank, drugs en geen rijbewijs meer had. De man reed ook te snel en pleegde dus vluchtmisdrijf.

Nieuws

Zware straf

De familie van de slachtoffers reageert opgelucht, want ze had een mildere straf verwacht. Volgens haar is dit één van de zwaarste straffen die ooit in dit soort zaken is uitgesproken in Italië.

De redactie

Meest gelezen

Nieuws

Nieuws
Update

Nieuws

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden