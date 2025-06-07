Politie vespreidt opsporingsbericht voor Tom Lanckriet (36)
Op zaterdag 4 april 2026, rond 20.00 uur, is de 36-jarige Tom Lanckriet voor het laatst gezien in de Nagelstraat in Tielt. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.
Tom is 1m85 groot, normaal gebouwd en heeft kort bruin haar.
Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een bruine/houtkleurige hoodie met opschrift op de kap, een licht blauwe jeansbroek en witte sneakers.
Hebt u Tom Lanckriet gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie via opsporingen@police.belgium.eu.
Getuigen kan via het gratis nummer 0800 30 300.
