Tom is 1m85 groot, normaal gebouwd en heeft kort bruin haar.

Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een bruine/houtkleurige hoodie met opschrift op de kap, een licht blauwe jeansbroek en witte sneakers.

Hebt u Tom Lanckriet gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie via opsporingen@police.belgium.eu.

Getuigen kan via het gratis nummer 0800 30 300.