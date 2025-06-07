Aanmelden
Nieuws
West-Vlaanderen

Poli­tie ves­preidt opspo­rings­be­richt voor Tom Lan­ck­riet (36)

Op zaterdag 4 april 2026, rond 20.00 uur, is de 36-jarige Tom Lanckriet voor het laatst gezien in de Nagelstraat in Tielt. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Tom is 1m85 groot, normaal gebouwd en heeft kort bruin haar.

Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een bruine/houtkleurige hoodie met opschrift op de kap, een licht blauwe jeansbroek en witte sneakers.

Hebt u Tom Lanckriet gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie via opsporingen@police.belgium.eu.

Getuigen kan via het gratis nummer 0800 30 300.

Redactie
Opsporingsbericht

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Aanmelden