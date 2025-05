Op vrijdagochtend 6 december 2024, rond 9.30 uur, werd een sekswerker in Oostende het slachtoffer van een gewelddadige aanval door een klant. De man ging na een woordenwisseling over een geweigerde seksuele handeling volledig door het lint. Hij trok de gsm uit de handen van de vrouw, sloeg haar meerdere keren en schopte haar. Vervolgens liep hij haar kamer nog binnen en nam hij haar handtas mee waarna hij vluchtte.

Uit camerabeelden blijkt dat de verdachte die ochtend de kusttram nam in Zeebrugge met bestemming Oostende, een rit van ongeveer een uur. De bewakingscamera’s konden hem vastleggen.

Opmerkelijk: diezelfde avond bracht de man de gestolen handtas terug. Enkel een pakje sigaretten bleek te ontbreken. Ook toen werd hij gefilmd. Op die beelden droeg hij een andere broek dan bij het incident.

De verdachte is een man met een donkere baard en een opvallende wandelgang. Hij droeg tijdens de feiten een donkere jas met kap, een zwarte muts en een lichtkleurige broek.

Herkent u de verdachte of beschikt u over nuttige informatie?

Neem dan contact op met de politie via opsporingen@police.belgium.eu of bel gratis naar 0800 30 300.