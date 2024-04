Niet alleen het politiek personeel is veranderd, ook de omstandigheden. De twee Vlaamse koppijndossiers bij uitstek - stikstof en de Ventilus-hoogspanningsverbinding - spelen zich geheel of ten dele in West-Vlaanderen af. Vlaams Belang speelt handig op de misnoegde stemming in.

Dat kan de N-VA, de grootste Vlaamse regeringspartij, niet. Maar die trekt in juni wel enigszins versterkt naar de West-Vlaamse kiezer. De onafhankelijke Jean-Marie Dedecker wordt lijsttrekker voor de Kamer. De burgemeester van Middelkerke werd in 2019 verkozen vanop de lijstduwersplaats, met bijna 41.000 voorkeurstemmen. Daarmee was hij de op vier na populairste politicus in West-Vlaanderen. Sander Loones verkast naar de Vlaamse lijst en kan daar mogelijk de vruchten oogsten van zijn sterke oppositiewerk in de Kamer.

Met Melissa Depraetere en Jeremie Vaneeckhout komen bovendien ook twee partijvoorzitters op in West-Vlaanderen.



Open VLD heeft met oudgediende Vincent Van Quickenborne een potentieel stemmenkanon in huis op de federale lijst, al valt af te wachten of de Kortrijkse burgemeester de gevolgen van 'pipigate' ondervindt.



Vlaams Belang, dat in Vlaanderen ruimschoots op kop staat in de peilingen, heeft met Kamerlid Wouter Vermeersch en Vlaams Parlementslid Immanuel De Reuse iets minder bekende figuren in huis, al lijkt de partij minder op kopstukken te teren en het meer te moeten hebben van algemeen sentiment.