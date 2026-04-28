Oude Leiearm in Menen opnieuw vervuild: "Het stinkt enorm"

Sinds zondagmiddag drijft er een vettige smurrie op de Oude Leiearm in Menen en hangt er een onaangename geur in de buurt. Daar heeft de omgeving veel last van. "Iedereen heeft er last van, veel wandelaars die hier naar de Leie komen", klonk het bij buurtbewoner Beny Vandesonneville. "Veel mensen die komen vissen, ze kunnen gewoon niet tot aan het water gaan. Het stinkt enorm. Wat moet je er aan doen? Wat ruik je precies? Ja, dat ruikt hier naar vet, naar vet, naar vet."

Zuiveringsinstallatie



Twee jaar geleden dreef al eens een vette smurrie op het water. Het probleem lag toen bij een nabijgelegen bedrijf. Ze hebben dan een tijdelijke zuiveringsinstallatie geïnstalleerd, maar die lijkt het moeilijk te hebben want wanneer het fel regent lijkt het niet voldoende te werken.