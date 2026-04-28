Oude Leiearm in Menen opnieuw vervuild: "Het stinkt enorm"

In Menen is de Oude Leiearm opnieuw vervuild: sinds zondagmiddag drijft er een vettige smurrie op het water. De brandweer heeft een dam aangelegd zodat het zeker niet in de Leie terechtkomt. Er hangt ook een onaangename geur in de buurt. Het goedje komt vermoedelijk van een bedrijf dat bij een vorige vervuiling twee jaar geleden een tijdelijke zuiveringsinstallatie liet installeren, maar dat lijkt niet voldoende.
Sinds zondagmiddag drijft er een vettige smurrie op de Oude Leiearm in Menen en hangt er een onaangename geur in de buurt. Daar heeft de omgeving veel last van. "Iedereen heeft er last van, veel wandelaars die hier naar de Leie komen", klonk het bij buurtbewoner Beny Vandesonneville. "Veel mensen die komen vissen, ze kunnen gewoon niet tot aan het water gaan. Het stinkt enorm. Wat moet je er aan doen? Wat ruik je precies? Ja, dat ruikt hier naar vet, naar vet, naar vet."
Zuiveringsinstallatie
Twee jaar geleden dreef al eens een vette smurrie op het water. Het probleem lag toen bij een nabijgelegen bedrijf. Ze hebben dan een tijdelijke zuiveringsinstallatie geïnstalleerd, maar die lijkt het moeilijk te hebben want wanneer het fel regent lijkt het niet voldoende te werken.
"Er worden blijkbaar vetresten opgestapeld in een overstort en dat treedt in werking wanneer er hevige regenval is", legt Mieke Syssauw, schepen van Omgeving uit. "Dan gaat het vet van de overstort mee met het regenwater in de Leie."
Vergunning
De brandweer heeft de smurrie zondagavond ingedamd en ruimt het goedje maandag op. De kosten zijn voor de vervuiler, klinkt het bij de stad Menen. Het betrokken bedrijf heeft intussen een aanvraag ingediend voor een vaste zuiveringsinstallatie, maar die vergunning is er nog niet.
"Ik woon in de Wervikstraat, op het hoekje bij Galloo en wij ruiken dat tot daar", vertelt een andere buurtbewoner Sofie Lycke. "Wij zitten 's avonds bij mooie weer buiten, vanmorgen stond ik op en ik rook het. Het is niet meer normaal. Is het erger dan de vorige keer? Ja, ik vind van wel."