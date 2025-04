Mayté is 1,70 meter groot en normaal gebouwd, ze heeft ros kroezelig haar. Op het moment van haar verdwijning droeg ze een zwarte bomberjack met kap, een losse lichtblauwe jeansbroek en zwarte sneakers.

Wie Mayté heeft gezien of weet waar ze verblijft, kan contact opnemen met de speurders via het gratis nummer 0800 30 300 of met Child Focus op 116.000. Er kan ook gemaild worden naar opsporingen@police.belgium.eu.