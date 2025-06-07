Opspo­rings­be­richt: wie weet waar Glenn De Cau­ter is?

Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, en de politie zijn op zoek naar Glenn De Cauter. Ze verspreiden daarom dit opsporingsbericht:

Op maandag 23 maart, rond 1u15, verliet de 39-jarige Glenn De Cauter zijn woning in Kortrijk, de Mosselbank. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Glenn is 1m93 groot, struis gebouwd en heeft kort donker haar. Hij heeft een gekleurde tatoeage op de borst van een doodshoofd met vogeltjes. Verder heeft hij kleine littekens op de armen. Op de linkerhand heeft hij een litteken tussen één van zijn vingers.

Er is niet geweten welke kledij hij droeg op het ogenblik van zijn verdwijning.

Glenn heeft medische zorgen nodig en kan verward overkomen.

Heeft u Glenn De Cauter gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Opsporingsbericht

