De politie van Tielt is op zoek naar Stasys Stombergas, een 34-jarige seizoenarbeider uit Litouwen. Hij werd voor het laatst gezien op vrijdag 7 november 2025 rond 5 uur in zijn woning in de Heulbosstraat. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Stombergas spreekt enkel Litouws, is normaal gebouwd en heeft kort donkerblond haar. Mogelijk draagt hij een zwart trainingspak.

Wie Stasys heeft gezien of weet waar hij verblijft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via opsporingen@police.belgium.eu of het gratis nummer 0800 30 30 0.