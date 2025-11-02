16°C
Aanmelden
Nieuws
Tielt

Opspo­rings­be­richt: Wie heeft Sta­sys Stom­ber­gas (34) uit Tielt gezien?

251107 STOMBERGAS

De politie van Tielt is op zoek naar Stasys Stombergas, een 34-jarige seizoenarbeider uit Litouwen. Hij werd voor het laatst gezien op vrijdag 7 november 2025 rond 5 uur in zijn woning in de Heulbosstraat. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Stombergas spreekt enkel Litouws, is normaal gebouwd en heeft kort donkerblond haar. Mogelijk draagt hij een zwart trainingspak.

Wie Stasys heeft gezien of weet waar hij verblijft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via opsporingen@police.belgium.eu of het gratis nummer 0800 30 30 0.

De redactie

Meest gelezen

Ramkraak Ieper
Nieuws

Honderden laptops gestolen bij ramkraak in Ieper
Staking Clarebout
Nieuws

500 euro per persoon of meer: werknemers Clarebout Potatoes krijgen hun premie dan toch gestort
Drone boven Oostende
Nieuws

VIDEO: meerdere meldingen van een drone boven het centrum van Oostende

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden