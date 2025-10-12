Van Den Brande is 1m77 groot en mager gebouwd. Hij heeft zwart haar, een snor, een tongpiercing en een tatoeage op de rechteronderarm. Op het ogenblik van zijn ontvluchting droeg hij een grijze hoodie met blauwe letters, een blauwe jeansbroek, zwarte sportschoenen en mogelijk een zwarte jas.

Van Den Brande vormt een gevaar voor anderen. Als u hem opmerkt, gelieve hem niet zelf te benaderen maar verwittig onmiddellijk de politiediensten.

Neem contact op met de politie via opsporingen@police.belgium.eu of getuig via het gratis nummer 0800 30 30 0.



