Opsporingsbericht: Wie heeft Rutger Van Den Brande gezien?
Het parket van Antwerpen en de politie zijn op zoek naar de 41-jarige voortvluchtige Rutger Van Den Brande. Hij heeft drie lopende interneringsmaatregelen voor poging tot moord, verkrachting, foltering, zware diefstal in bende en weerspannigheid. Op 16 oktober 2025 rond 11.30 uur vluchtte hij te voet van de parking van het Forensisch Psychiatrisch Centrum in de Hurstweg in Gent.
Van Den Brande is 1m77 groot en mager gebouwd. Hij heeft zwart haar, een snor, een tongpiercing en een tatoeage op de rechteronderarm. Op het ogenblik van zijn ontvluchting droeg hij een grijze hoodie met blauwe letters, een blauwe jeansbroek, zwarte sportschoenen en mogelijk een zwarte jas.
Van Den Brande vormt een gevaar voor anderen. Als u hem opmerkt, gelieve hem niet zelf te benaderen maar verwittig onmiddellijk de politiediensten.
Neem contact op met de politie via opsporingen@police.belgium.eu of getuig via het gratis nummer 0800 30 30 0.