Aanmelden
Nieuws
West-Vlaanderen

Opspo­rings­be­richt: Wie heeft Rut­ger Van Den Bran­de gezien?

Thumbnail 251016 VAN DEN BRANDE All

Het parket van Antwerpen en de politie zijn op zoek naar de 41-jarige voortvluchtige Rutger Van Den Brande. Hij heeft drie lopende interneringsmaatregelen voor poging tot moord, verkrachting, foltering, zware diefstal in bende en weerspannigheid. Op 16 oktober 2025 rond 11.30 uur vluchtte hij te voet van de parking van het Forensisch Psychiatrisch Centrum in de Hurstweg in Gent.

Van Den Brande is 1m77 groot en mager gebouwd. Hij heeft zwart haar, een snor, een tongpiercing en een tatoeage op de rechteronderarm. Op het ogenblik van zijn ontvluchting droeg hij een grijze hoodie met blauwe letters, een blauwe jeansbroek, zwarte sportschoenen en mogelijk een zwarte jas.

Van Den Brande vormt een gevaar voor anderen. Als u hem opmerkt, gelieve hem niet zelf te benaderen maar verwittig onmiddellijk de politiediensten.

Neem contact op met de politie via opsporingen@police.belgium.eu of getuig via het gratis nummer 0800 30 30 0.

Redactie

Meest gelezen

Vermist michael huynh minh
Nieuws

Vermist: wie heeft Michael Huynh Minh (56) uit Harelbeke gezien?
Ontploffing Izegem
Nieuws
Update

Zeven flats blijven onbewoonbaar na explosie in Izegem
Bus De Lijn
Nieuws

“Hij is slachtoffer”: chauffeurs De Lijn leggen werk neer nadat incident tot ontslag collega leidt

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden