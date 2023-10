De verdachte is tussen 1m 70-1m80 lang en tussen de 40 en 50 jaar oud. Hij is kalend/ kort geschoren. Hij droeg een donkere jas, een blauwe jeansbroek en felblauwe sportschoenen. Hij had ook een donkere rugzak met oranje strepen van Basic-Fit bij zich. De man spreekt Nederlands.

Herkent u de verdachte, bent u zelf slachtoffer geweest van deze man of hebt u meer informatie over deze feiten, neem dan contact op met de politie via opsporingen@police.belgium.eu.

U kan ook getuigen via het gratis nummer 0800/30 300. U kan het bericht nalezen op www.politie.be.