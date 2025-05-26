"Op 27 juni 2011 werd Sven Verhoene door het hof van beroep te Antwerpen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar en een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank gedurende 10 jaar voor verkrachting", zegt de federale politie.

Hij is atletisch gebouwd, heeft bruin haar en draagt vermoedelijk een bril.

Geboortedatum: 24 november 1969

Nationaliteit: Belg