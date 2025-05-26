OPSPORING: Wie zag voortvluchtige Sven Verhoene?
Op vraag van het parket van Oost-Vlaanderen, verspreidt de politie volgend opsporingsbericht. Het parket van Oost-Vlaanderen en de politie zijn op zoek naar de 56-jarige voortvluchtige Sven Verhoene.
"Op 27 juni 2011 werd Sven Verhoene door het hof van beroep te Antwerpen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar en een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank gedurende 10 jaar voor verkrachting", zegt de federale politie.
- Hij is atletisch gebouwd, heeft bruin haar en draagt vermoedelijk een bril.
- Geboortedatum: 24 november 1969
- Nationaliteit: Belg
Heeft u Sven VERHOENE gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie via opsporingen@police.belgium.eu.
U kan getuigen via het gratis nummer 0800 30 300.
U kan het bericht nalezen op www.politie.be.
De redactie