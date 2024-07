Caine is tussen 1m60 en 1m65 groot en mager gebouwd. Hij heeft blauwe ogen. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een brede, blauwe skatejeans, witte sneakers van het merk “Lacoste” en een zwarte bomberjack van het merk “Tommy Hilfiger”.

Aan Caine wordt gevraagd om contact op te nemen met zijn familie om hen gerust te stellen.

Heeft u Caine gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie via opsporingen@police.belgium.eu of via Child Focus op het nummer 116 000. U kan ook getuigen via het gratis nummer 0800/30 300. Dit bericht nalezen kan op de website van de politie.