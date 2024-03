Chunying is 1m63 groot en slank gebouwd en heeft lang, zwart haar. Ze spreekt Chinees en gebrekkig Engels. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg zij een grijze trainingsbroek, een beige pull en zalmroze sportschoenen. Chunying kan verward overkomen en heeft medische zorgen nodig.

Hebt u Chunying Quan gezien of weet u waar de vrouw verblijft, neem dan contact op met de politie via opsporingen@police.belgium.eu. U kan getuigen via het gratis nummer 0800 30 30 0 of dit bericht na lezen op www.politie.be.