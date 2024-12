Opluchting én ontgoocheling in Veurne, nu de Raad voor Verkiezingsbetwistingen de verkiezingen er in een definitieve plooi heeft gelegd. Team8630 had klacht ingediend omdat burgemeester Peter Roose volmachten zou geronseld hebben. Maar de grootste partij moet nu toch naar de oppositie. De hele zaak geeft geen fraai beeld van Veurne zegt burgemeester Peter Roose, die met zijn partij Veurne Plus in coalitie met VoeVeurne gaat besturen.