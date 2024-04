Open VLD zette op de Veurnse markt iedereen die hard gewerkt heeft even in de bloemetjes. Een campagne met een pleidooi dat werken moet lonen en dat de liberalen daarvoor willen zorgen. Vincent Van Quickenborne, Open VLD, Lijsttrekker Kamer: “Wij komen op voor superhelden. Dat zijn mensen die 's morgens vroeg opstaan, die hard werken of hard gewerkt hebben, ook gepensioneerden. We komen met de boodschap dat het verschil tussen werken en niet werken minstens 500 euro netto moet zijn.”